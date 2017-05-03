Территориальное Следственное управление проводит проверку по факту удержания взаперти сотрудников одного из коммерческих предприятий

Владимир Волков.

Работа под замком. Случай нарушения конституционных и трудовых прав. Территориальное Cледственное управление проводит проверку по факту удержания взаперти сотрудников одного из коммерческих предприятий. Установлено, что пекари, работающие в ночную смену, не могли выйти на улицу. По словам руководителя, таким образом он пытался избавиться от хищения продуктов. Ситуация была обнародована после того, как одной из сотрудниц ночью вызвали скорую помощь. Врачам не удалось попасть внутрь, поскольку дверь в служебные помещения была заблокирована снаружи.

Cтарший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк: "По данному факту следственными органами РФ по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято законное обоснованное решение. Ход проверки на контроле руководства".









