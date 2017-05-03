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03.05.2017 19:05

На аэродром Краснощелья наложен арест. Судебные приставы взыскивают долги

Наталия Бурдина.

На контроле руководства региона ситуация в Краснощелье. На местный аэродром наложен арест. Судебные приставы взыскивают долги с собственника - компании-банкрота. Объект принадлежит предприятию, которое ранее работало на линии Ловозеро - Краснощелье. Сейчас воздушное сообщение между двумя муниципалитетами обеспечивает другой авиаперевозчик. Задействована вторая посадочная площадка ближе к селу.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Арестовывают имущество авиакомпании "Арктика" для дальнейшей реализации. Как часть имущества - есть посадочная площадка в поселке Краснощелье. На самом деле, это не должно вызывать никакого беспокойства, перевозчик, который сейчас работает на обслуживании авиалинии из Ловозера в Краснощелье - это вологодское авиапредприятие - оно осуществляет полеты и, на самом деле, этой площадкой не пользовалось".
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