Май встретил северян снежными зарядами. Каковы прогнозы погоды на ближайшее время?

Кирилл Коган.

Сегодня в мире отмечают "День солнца". Ирония для нас, конечно, есть. Пасмурная погода, снежные пейзажи. Циклон с Атлантики держит нас в ежовых рукавицах. Ослабнет ли хватка?

Календарная весна пока в разгаре только на юге и в центральной части России. Май на Кольском полуострове один из зимних месяцев, шутят северяне. И хоть снегопады в это время года не редкость, но сегодня они застали водителей врасплох.

Утром в снежный плен попали 38 пассажиров рейсового автобуса, идущего в Териберку. Машина практически "утонула" в сугробах сразу после поворота с основной трассы. Вытащить ее удалось только с помощью тяжелой дорожной техники. Бушевала непогода и в Мурманске. Весь день зарядами шел мокрый снег, скорость ветра достигала 15 метров в секунду.

Блиц-опрос: "Как мурманчанину, который здесь родился, хотелось бы, чтобы погодка была замечательной, ветра теплого хотелось бы. Весны очень хочется. Гололед по утрам, тормозной путь увеличивается в 2 раза, заносит".

Непогоду на Кольский полуостров принес циклон из Северной Атлантики. По прогнозам синоптиков завтра ветер чуть стихнет, но к празднику опять ожидается ухудшение метеоусловий.

Начальник "Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Елена Сиеккинен: "Не исключены к концу недели осадки в виде снега, в основном, по северу области, по югу - мокрый снег, порывистый ветер. К сожалению, у нас хоть и май на дворе, но тепла не видно, не исключено, что все праздничные дни мы проведем вот в такой мерзкой погоде".

Ночью в области температура опустится ниже нуля, на дорогах - гололед. Так что инспекторы регионального ГИБДД призывают всех водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова: "ГАИ не рекомендует пока менять зимнюю резину на летнюю, это желательно сделать когда температура воздуха не будет снижаться ниже нуля градусов в ночной период".

Это видео снято на прошлой неделе в Снежногорске. Чтобы малыши смогли поиграть на детской площадке, родителям, пришлось брать в руки лопаты и самим очищать городок от снега. Итог - радость ребятни и более 110 тысяч просмотров ролика в Интернете. Такая вот весна в Заполярье.







