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03.05.2017 18:35

В рамках исполнения президентского поручения в Мурманской области улучшены жилищные условия 101 ветерана Великой Отечественной войны

Под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина состоялось видеоселекторное совещание по вопросу обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Также речь шла о принятии мер по приоритетному предоставлению жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Мурманскую область на совещании представляли заместитель губернатора Евгений Никора и министр строительства и территориального развития Леонид Кан.

В ходе совещания подведены итоги мероприятий по предоставлению жилья инвалидам и участникам войны. Всего с 2008 года жилищные условия в Мурманской области улучшил 101 ветеран, на эти цели было израсходовано более 83 млн рублей. В 2016 году благодаря работе, проводимой правительством Мурманской области, региону удалось в полном объеме выполнить поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина и в приоритетном порядке обеспечить жильем всех инвалидов и участников Великой Отечественной войны, состоящих в областном списке.

В 2017 году двум из 4 состоящих на жилищном учете вдов участников войны предоставлена социальная выплата. Еще одному очереднику субсидия будет предоставлена за счет остатка средств федеральной субвенции и дополнительных средств областного бюджета в первом полугодии 2017 года.

Потребность в федеральных средствах для улучшения жилищных условий еще одного ветерана будет подтверждена в Минстрой России в июле 2017 года.


Для справки:
Постановка на учет ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны продолжится при наличии потребности.

/ Министерство строительства и территориального развития Мурманской области /
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