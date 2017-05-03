В рамках исполнения президентского поручения в Мурманской области улучшены жилищные условия 101 ветерана Великой Отечественной войны

Под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина состоялось видеоселекторное совещание по вопросу обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Также речь шла о принятии мер по приоритетному предоставлению жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Мурманскую область на совещании представляли заместитель губернатора Евгений Никора и министр строительства и территориального развития Леонид Кан.



В ходе совещания подведены итоги мероприятий по предоставлению жилья инвалидам и участникам войны. Всего с 2008 года жилищные условия в Мурманской области улучшил 101 ветеран, на эти цели было израсходовано более 83 млн рублей. В 2016 году благодаря работе, проводимой правительством Мурманской области, региону удалось в полном объеме выполнить поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина и в приоритетном порядке обеспечить жильем всех инвалидов и участников Великой Отечественной войны, состоящих в областном списке.



В 2017 году двум из 4 состоящих на жилищном учете вдов участников войны предоставлена социальная выплата. Еще одному очереднику субсидия будет предоставлена за счет остатка средств федеральной субвенции и дополнительных средств областного бюджета в первом полугодии 2017 года.



Потребность в федеральных средствах для улучшения жилищных условий еще одного ветерана будет подтверждена в Минстрой России в июле 2017 года.





Для справки:

Постановка на учет ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны продолжится при наличии потребности.



/ Министерство строительства и территориального развития Мурманской области /



