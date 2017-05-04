Фонд капитального ремонта Мурманской области начинает замену лифтов

Светлана Деменева.

Программа краткосрочная. На три года. Сейчас проходят торги - по выбору подрядчика. В регионе 1700 лифтов - и большинство из них требуют замены. После многочисленных проверок специалисты выбрали самые опасные и аварийные подъемники. Сумма, которая нужна на ремонт - больше миллиарда рублей. Таких денег у Фонда нет. Но для жителей домов, в которых лифты поменяют, это не повод для финансового беспокойства, сумма взносов не вырастет.

И. о. генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Мурманской области" Владимир Киселев: "В 2017 году с оплатой в 2018-2019 году. Т. е. собственники больше платить не будут. Они как платили минимальный размер взноса, так и платят. Т. е. это тот, кто будет лифты устанавливать, ему придется ждать оплаты в течение длительного времени".







