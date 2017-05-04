Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.05.2017 08:35

Фонд капитального ремонта Мурманской области начинает замену лифтов

Светлана Деменева.

Программа краткосрочная. На три года. Сейчас проходят торги - по выбору подрядчика. В регионе 1700 лифтов - и большинство из них требуют замены. После многочисленных проверок специалисты выбрали самые опасные и аварийные подъемники. Сумма, которая нужна на ремонт - больше миллиарда рублей. Таких денег у Фонда нет. Но для жителей домов, в которых лифты поменяют, это не повод для финансового беспокойства, сумма взносов не вырастет.
И. о. генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Мурманской области" Владимир Киселев: "В 2017 году с оплатой в 2018-2019 году. Т. е. собственники больше платить не будут. Они как платили минимальный размер взноса, так и платят. Т. е. это тот, кто будет лифты устанавливать, ему придется ждать оплаты в течение длительного времени".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.09
Евро = 62.32
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.