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03.05.2017 18:30

В Мурманской области дан старт подготовке к Всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе Ярче»

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провел установочное заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» в Мурманской области.

Как отмечалось в ходе заседания, цель мероприятия – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения Мурманской области, рост солидарности в обществе. Инициатором проведения фестиваля является Министерство энергетики Российской Федерации.

В 2016 году фестиваль поддержали 77 субъектов Российской Федерации, в том числе и Мурманская область. В нашем регионе мероприятия фестиваля состоялись 7 сентября на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», участие в них приняли свыше 450 школьников Мурманской области.

Программа фестиваля в текущем году обещает стать еще более разнообразной и интересной. Желание выступить в качестве партнеров фестиваля «Вместе Ярче» уже изъявили несколько компаний, в частности, филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», Мурманское региональное отделение Северо-Западный филиал ПАО «МегаФон», Информационный центр по атомной энергии г. Мурманска.

Основные мероприятия праздника энергосбережения пройдут 15 сентября 2017 года на базе детского центра «Лапландия».

Подробности о подготовке и проведении фестиваля публикуются на официальном сайте мероприятия.

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