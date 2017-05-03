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03.05.2017 18:40

Май - время кататься на лыжах. Сильнейшие спортсмены завершили сезон участием в открытых региональных соревнованиях

Елена Ямаш, Елизавета Мазурина.

Сильнейшие лыжники Мурманской области, республик Карелия и Беларусь официально завершили сезон. Но, прежде чем зачехлить лыжи, не менее 200 спортсменов приняли участие в открытых региональных соревнованиях по лыжным гонкам на призы компании "ФосАгро".
Гонка состоялась в Кировске, на новом лыжном стадионе "Тирвас".  В конце апреля при всесторонней поддержке компании отсчёт своей истории начала гонка "Хибинская весна". Уже в следующем году она рассчитывает приобрести статус всероссийской.  
Заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по связям с государственными органами Валерий Фёдоров: "Мы обязательно как компания сделаем, чтобы на эту гонку люди записывались за год, почитали за честь принять участие и бежать в эту хорошую погоду".
Несмотря на дебют, "Хибинская весна" уже стала международной. В соревнованиях приняла участие национальная сборная Республики Беларусь по биатлону. Ребята решили продлить себе зимний сезон и приехали в Хибины на сборы. А заодно, по итогам индивидуальной гонки на 10 километров вольным стилем, заняли весь пьедестал почёта.
Участник "Хибинской весны", республика Беларусь Антон Смольский: "Честно сказать, для такой погоды трасса очень классная. Все сделано красиво, организаторы постарались, конечно, но бежалось нелегко".
Не устояли перед хибинским снегом и почётные гости гонки: победители и призёры Олимпийских игр Николай Зимятов, Михаил Девятьяров и Александр Завьялов. Звёзды лыжного спорта вышли на старт VIP-гонки. Продемонстрировали свой  фирменный стиль, скорость и несгибаемую волю к победе. А после - провели мастер-класс для воспитанников лыжных секций.
Олимпийский чемпион: Михаил Девятьяров: "Просматривается, что тренер хорошо и правильно работает, но кое-какие щтрихи приходилось подсказывать Но все были настроены на эту тренировку, глаза горели и поэтому мне было приятно с ними работать".
Самым ярким моментом "Хибинской весны" стал подарок от олимпийского комитета и федерации лыжных гонок России. За вклад в развитие спорта и сохранение спортивных традиций компании "ФосАгро" и администрации Кировска вручили настоящие факелы сочинской Олимпиады. Позитива добавили и чемпионы: дали нерушимое слово привезти в Кировск российскую сборную по лыжным гонкам.
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