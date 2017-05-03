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03.05.2017 17:43

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке проходят мероприятия, посвященные Дню Победы

Сегодня специалисты Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели для учеников 1-4 классов мурманской школы №37 часы мужества «Ордена дедов мне рассказали…», «Дети – сыны полков» и «Четвероногие солдаты». Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о страшных испытаниях войны и подвигах тех, кто бился с врагом на суше, море и в небе, трудился в тылу, не жалея ни сил, ни самой жизни для Великой Победы.

Завтра, 4 мая, на вечере памяти «Они сражались за Родину» старшеклассники Мурманского политехнического лицея, гимназии №7 и студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева встретятся с ветеранами областного клуба «Дети военного Мурмана».

Вечер памяти откроет презентация, посвященная истории Великой Отечественной войны. Гости встречи также посмотрят концерт, подготовленный учениками музыкально-эстетического центра гимназии №8, школы №13 и детской музыкальной школы им. А.Н. Волковой. В завершение мероприятия студенты Мурманского педагогического колледжа, читатели библиотеки, участники творческих мастерских отдела искусства и творчества вручат ветеранам подарки, сделанные своими руками.

Мероприятие состоится в актовом зале библиотеки (ул. Буркова, 30), начало в 15.00.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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