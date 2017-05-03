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03.05.2017 18:15

Кировская городская ветеринарная станция расширяет перечень оказываемых услуг

В первом квартале 2017 года в Кировской городской ветеринарной станции запущен в работу биохимический анализатор крови. С помощью биохимического анализа крови можно выявить патологии внутренних органов, сердечно-сосудистой и иммунной систем, нарушения обмена веществ и др.

Также в помещении Кировской городской ветеринарной станции оборудован рентген-кабинет, оснащенный специализированным рентген-аппаратом и оборудованием для компьютерной рентгенографии. В настоящее время рентгенография остается основным методом диагностики костно-суставной системы, позволяет выявить дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника и различных отделов периферического скелета, важную роль играет при обследовании легких, помогает выявить в них метастазы опухолей. Рентгенологическое исследование органов позволяет уточнить их форму, положение, выявить инородные тела плотной структуры в желудочно-кишечном тракте и т.д. Ни одна операция по проведению остеосинтеза не проводится без рентгенологических исследований. Установленное оборудование позволяет при минимальной лучевой нагрузке на пациента получать высококачественные рентгенограммы.

В целях обеспечения безопасности как для врачей, которые проводят рентгенологические исследования, так и для владельцев животных, которые находятся рядом с животным во время исследования, приобретены средства индивидуальной защиты. Рентгенодиагностику проводят ветеринарные врачи прошедшие обучение этому виду диагностики и получившие сертификаты.

Как показала практика, услуги по проведению рентгеновских исследований животных оказались весьма востребованными.

Ветеринарные врачи Кировской городской ветеринарной станции планируют и в дальнейшем расширять перечень оказываемых ветеринарных услуг.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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