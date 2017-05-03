Свыше тысячи воспитанников хореографических коллективов региона примут участие в областном фестивале «Праздник танца»

Свыше тысячи воспитанников хореографических коллективов региона в возрасте от 5 до 18 лет примут участие в областном открытом фестивале «Праздник танца – 2017», который пройдет с 4 по 7 мая в центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2).



Фестиваль посвящен Международному дню танца. В рамках его проведения состоятся конкурсы «Надежды Заполярья» (конкурс юных дарований в сфере хореографического искусства), «Новый век: взгляд в будущее» (конкурс хореографии) и конкурс профессионального мастерства «Лучший хореограф Мурманской области – 2017». Для специалистов по хореографии будет организована работа творческих мастерских, коллективы национально-культурных автономий и ведущие хореографические коллективы региона примут участие в фестивальном концерте.



Торжественное открытие фестиваля состоится 4 мая в 11.00, награждение участников и гала-концерт – 7 мая в 14.00.



Фестиваль «Праздник танца» направлен на сохранение традиций национальной хореографической культуры народов России, повышение уровня исполнительского мастерства, выявление ярких дарований в сфере хореографического искусства.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /