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03.05.2017 17:04

В Североморске прошла репетиция парада к 9 мая

Артем Дашевский.

Утренняя репетиция парада в Североморске. По Приморской площади стройными рядами промаршировали военнослужащие надводных кораблей Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил. Впереди знаменосная группа. 9 мая в параде примут участие больше 300 моряков-североморцев.
Заместитель командующего Северным флотом по сухопутным и береговым войскам, генерал-майор Дмитрий Краев: "Отрабатываем по элементам, начиная от выдвижения знаменной группы на исходное место для построения. После этого приветствие. И ответ на приветствие отрабатываем, это второй элемент. Третий элемент отрабатываем - троекратное, протяжное "Ура", и перекатное "Ура".
Что касается новшеств, в этом году в парадах во флотской столице и в Мурманске впервые привлекут юнармейцев. Ученики 6-11 классов оттачивают мастерство парадного шага. И уже через два часа начнется первая репетиция в заполярной столице. Движение транспорта по проспекту Ленина будет ограничено.



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