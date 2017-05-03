Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области

Елена Белкина.

Провел его заместитель губернатора Роман Дурягин. В заседании приняли участие члены регионального правительства, депутаты областной Думы, представители бизнеса, территориальных подразделений федеральных органов государственной власти. Участники рассмотрели предложения по поддержке инвестиционной деятельности организаций рыбопромышленного комплекса, в рамках которых необходимо разработать условия и порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по кредитам, полученным на развитие инвестпрограмм. Межведомственная комиссия поручила региональному министерству природных ресурсов подготовить проект документа о необходимости утверждения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду отдельных видов загрязняющих веществ, не предусмотренных постановлением правительства РФ. На заседании также был представлен отчет о поступлении налогов на землю в консолидированный бюджет Мурманской области за прошлый год.

И. о. министра имущественных отношений Мурманской области Вячеслав Смирнов: "В 2016 году поступление в областной бюджет от налогов на имущество, налогов от организаций, составил 4 миллиарда, что на 121 миллион, на 3% больше, чем в прошлом. Исполнение составило 98% в 2016 году, поступление налогов на имущество физических лиц составило 305,9 миллионов рублей, что на 89 миллионов или 41% выше, чем в прошлом".





