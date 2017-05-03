Елена Ямаш.

Генеральная уборка перед 9 мая. Специалисты муниципального "Управления дорожного хозяйства" готовят заполярную столицу к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Механизированная очистка проезжей части городских магистралей, тротуаров, уборка лестниц, приведение в порядок зеленых зон. Режим работы - усиленный, круглосуточный. Весна - пока только на календаре. Бороться приходится не только с грязью, но и со снегом. Для удобства мурманчан наледь раскалывают гидромолотами днем, а вывозят в ночное время. Особое внимание - благоустройству памятников, обелисков, мемориальных знаков и воинских захоронений, а также расчистке парков, скверов, бульваров и газонов вдоль городских улиц.

Директор "Управления дорожного хозяйства" г. Мурманска Станислав Ланин: "Если взять среднесуточную температуру, то весна еще не наступила в городе. И те работы, которые мы запланировали, их нужно выполнять в теплое время суток. Да, сложности есть, но, несмотря на это, мы все равно подготовим город. Все, что у нас есть - все физические, механические ресурсы - направлены на уборку и приведение города в нормативное состояние".







