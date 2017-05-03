Мурманские ученики пишут "Письма Победы". Ко всероссийской акции присоединились школы, гимназии и лицеи заполярной столицы

Елена Ямаш.

В общей сложности собрано уже более 2 тысяч посланий. Все они будут объединены в электронную "Книгу памяти". Среди адресатов - родственники, которые трудились в тылу, пережили блокаду, эвакуацию, погибли, защищая Родину.

Начальник отдела комитета по образованию администрации г. Мурманска Людмила Ананьина: "Одно из писем запомнилось мне, один фрагмент. Мальчик пишет своему прадеду о том, что его давно нет на свете, но память о тебе жива не только в нашей семье, но и в России. Потому что твое имя запечатлено в "Бессмертном полку". И в этом году ты пойдешь со мной вместе в "Бессмертном полку".

Ребята изучают семейные архивы, участвуют в классных часах и уроках мужества. В мурманской школе №5 создали свою - школьную электронную книгу памяти. В ней - данные о родных учеников и преподавателей, прошедших Великую Отечественную. История страны, в которую свои семейные страницы вписали все - от первоклассников до директора.

Директор СОШ №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Конечно, у меня дедушки воевали. Один остался под Ленинградом, в Синявинских болотах. И для меня это боль всей моей семьи. Особенно эта акция "Письма Победы". Это меня так всколыхнуло, что я каждый день думаю - надо отодвинуть отпуск, еще что-то. Я должна разыскать эту могилу, я должна принести цветы. Это мой долг".







