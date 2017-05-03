Сегодня в духовно-просветительском центре Североморска открылась выставка картин "Духовные вехи России"

Артем Дашевский.

Автор - выдающийся русский художник Павел Рыженко. Он считается одним из ярчайших представителей современной живописи России. "Классического русского реализма" и гениальным творцом живописной исторической композиции. К сожалению, жизнь художника прервалась три года назад. Перед этим он собирался для Северного флота написать картину "Девятый отсек", посвященную гибели АПЛ "Курск".

Посетитель духовно-просветительского центра в г. Североморске Клавдия Третьякова: "Действительно, выставка великолепная. Картины как живые, берут за душу. Прекрасно обо всем рассказывают, объясняют. Очень интересно, за душу берет".

На выставке десятки картин. Все они очень глубокие и мощные по своей энергетике. Отражают ключевые моменты становления русской духовности, веры в себя и Отечество. Всё это художник старался передать через образы царей, императоров, воинов, былинных героев и просто людей. Особое внимание деталям. По договоренности с Северным флотом экспозицию должны посетить все подразделения военного ведомства, дислоцированные в Североморске. Кроме того, двери центра открыты для каждого.

Епископ Североморский и Умбский Митрофан: "Здесь масса важных деталей, удивительных подробностей и необычная энергетика, которую чувствует каждый, кто смотрит любой из этих сюжетов. Потому что, как мы назвали нашу выставку, "Духовные вехи России" - это действительно какие-то узловые моменты, которые не могут пропасть бесследно".







