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03.05.2017 15:27

В Полярном прошел праздник классической музыки

В Детской школе искусств г. Полярный состоялся III открытый конкурс «Пасхальные перезвоны». В этом году на популярный музыкальный форум приехали 53 музыканта из Полярного, Снежногорска, Гаджиево, Мончегорска и Никеля.

В исполнении участников конкурса прозвучали музыкальные произведения Эдварда Грига, Цезаря Кюи, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Петра Чайковского и других композиторов.

В номинации «Инструментальные ансамбли» обладателем гран-при конкурса стали скрипачка Надежда Ефремова и пианистка Людмила Тареева из Детской школы искусств г. Гаджиево.

Диплом за I место вручен виолончелистке Татьяне Ивановой и пианистке Ирине Самыловой из гаджиевской детской школы искусств, диплом за II место – камерному ансамблю «Камертон» из снежногорской детской музыкальной школы, диплом за III место – инструментальному трио «Кантабиле» из Детской музыкальной школы № 1 п. Никель и вокально-инструментальному ансамблю «ЭЛМИ» из мончегорской детской музыкальной школы.

В номинации «Вокальные ансамбли» дипломом за I место награжден вокальный ансамбль «Мелодия» из Детской школы искусств г. Полярного, дипломом за II место – вокальный ансамбль «Созвучие» из мончегорской детской музыкальной школы и дипломом за III место – вокальный ансамбль «Вдохновение» из снежногорской детской музыкальной школы.

В номинации «Фортепианные дуэты» дипломов за II место были удостоены воспитанницы Детской школы искусств г. Полярный Галина Антуфьева и Ирина Щукина, дипломов за III место – Елена Андреева и Елена Кузьмина из Детской музыкальной школы Мончегорска.

Обладателем гран-при конкурса в номинации «Солисты-вокалисты» стала Татьяна Пересада, ученица Детской музыкальной школы № 1 п. Никель.

Дипломы за I и II места вручены Елене Деминой и Анастасии Максимовой – воспитанницам Детской школы искусств Полярного, диплом за III место – Юлии Олейник из Детской музыкальной школы г. Снежногорска.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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