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03.05.2017 14:56

В апреле силы Северного флота провели более 200 учений

Более 200 мероприятий боевой подготовки с фактическим применением оружия выполнили экипажи самолётов, кораблей, подводных лодок, боевые расчёты комплексов ПВО, подразделения сухопутных и береговых войск Северного флота в апреле. 

В море наибольшее количество боевых упражнений выполнили корабли и подводные лодки Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Торпедные стрельбы по подводным целям выполнили малые противолодочные корабли «Брест» и «Юнга». Экипажи атомных подводных лодок подводных сил Северного флота провели «подводные дуэли».
Успешно выполнили зенитные ракетные стрельбы боевые расчёты комплексов С-300 соединения ПВО Северного флота на полигоне Ашулук в Астраханской области. Все ракеты-мишени зенитчики поразили с высокой точностью.
Наилучшие показатели нанесения бомбового удара по береговым объектам продемонстрировали экипажи бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. В ходе контрольной проверки боевой подготовки за зимний период обучения они успешно выполнили бомбометание на полигоне Лумбовский в Мурманской области.

Пресс-служба Северного флота
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