В Мурманской области почти 80 тысяч жителей участвуют в Программе государственного софинансирования пенсии

Пенсионный фонд России по-прежнему остается администратором добровольных страховых взносов, уплачиваемых гражданами в рамках Программы государственного софинансирования.

В Мурманской области участниками Программы являются почти 80 тыс. жителей, которые в 2016 году в счет своей будущей пенсии перечислили более 42,6 млн. рублей.

Гражданам, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет с года внесения первого платежа.

Напомним, что по условиям программы государство софинансирует взносы граждан в диапазоне от 2 до 12 тысяч рублей в год.

Платить дополнительные взносы участники Программы могут каждый месяц или разовым платежом, как через работодателя, так и самостоятельно через любую кредитную организацию. Порядок и реквизиты для уплаты дополнительных страховых взносов не изменились.

Важно отметить, что действующий в 2014-2017 годах мораторий на формирование пенсионных накоплений не затрагивает действие Программы: взносы ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме.



Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области



