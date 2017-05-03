«Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта» - в областной краеведческом музее сегодня открывается необычная выставка, посвящённая малоизвестной странице войны

Елена Дмитриева.

В годы Великой Отечественной войны части и подразделения Красной Армии впервые в военной истории массово, разнообразно и эффективно применяли служебных собак. Всего за годы войны было сформировано и направлено в действующую армию 168 подразделений: 2 отдельных полка специальных служб, 21 отдельный батальон, 45 отдельных отрядов, 100 отдельных взводов и рот. Для военной службы было подготовлено 68000 собак различного назначения – противотанковая, минно-розыскная, связная, сторожевая, разведывательная, диверсионная, ездово-санитарная. Ни в одной другой армии мира тогда не было столь широкого и масштабного применения собак в качестве оружия или вспомогательного средства при решении боевых задач. Военные кинологи внесли существенный вклад в победу над врагом. Цифры говорят сами за себя. Собаками противотанковой службы было уничтожено или подбито 300 танков противника. Собаками связи доставлено 120 тысяч донесений, установлено 7883 км телефонного кабеля (для размотки успешно использовались ездовые упряжки с особыми приспособлениями). Собаками ездово-санитарных упряжек за весь период боевых действий было эвакуировано с поля боя 500 тысяч бойцов и командиров с их оружием, перевезено более 3682 тысяч тонн различных грузов. Собаками минно-розыскной службы было обнаружено и обезврежено 4 миллиона мин и взрывных устройств, проверено на мины 1223 кв. км площадей, обнаружено 394 минных поля, проделано 52 прохода в минных полях, проверено 15 тысяч км дорог, разминировано 3973 моста, склада и здания, разминировано 33 крупных города на территории Советского Союза и Европы (Минск, Харьков, Киев, Одесса, Львов, Варшава, Вена, Дрезден, Берлин, Будапешт, Белград и др.). 26 мая 1942 года директивой Генерального штаба РККА для боевых действий на Севере были созданы отдельные отряды собачьих санитарно-нартовых упряжек. В 1942-1944 годах на Карельском фронте действовали: 41-й отдельный отряд собак нартовых упряжек 26-й армии, с апреля 1944 года – в составе 31-го стрелкового корпуса 14-й армии; 59-й отдельный отряд санитарно-нартовых упряжек 19-й армии. Отряды обеспечивали перевозку боеприпасов и продуктов, эвакуацию раненых, сопровождение разведывательных групп. Посетители увидят фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея и архива Министерства обороны России. Автор выставки - научный сотрудник отдела истории края краеведческого музея Екатерина Орехова.

Никаких специальных пород для службы в армии не выводилось. Внешне четвероногие бойцы, судя по фотографиям, напоминали маламута и восточно-европейскую овчарку.

На фотографиях - различные сцены из фронтовой жизни собак. Вот запрягается упряжка, вот перевозят раненого, а тут собачий обед. Есть и снимки, сделанные в минуты отдыха. На них видно, какими тёплыми, дружескими были отношения собак и их хозяев. История донесла до нас имя только одного четвероного героя – его звали Мишка. Он был лохматым и очень симпатичным. Тысячи бойцов обязаны ему своим спасением.

История открытия этих снимков удивительна. Негативы были переданы в музей ещё в 1944 году. И про них, видимо, как-то забыли. Папку со снимками в фондах музея нашли уже нынешние сотрудники музея. Однако кроме самих снимков, больше ничего не было известно. По крупицам историки собирали информацию об авторах этих уникальных фотографий. Один из авторов снимков - старшина Иосиф Иванович Козьминский, фотограф-чертёжник Оперативного управления штаба Карельского фронта.

История использования служебных собак на войне – тема малоизученная. Тем она более интересна. Спасибо музею за то, что открыли для нас новую страницу Великой Отечественной. Выставка будет работать до 30 июня.



