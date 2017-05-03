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03.05.2017 13:45

Сегодня глава регионального минфина Елена Дягилева встретилась с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максимом Сахневичем

Елена Белкина.


Сегодня глава регионального минфина Елена Дягилева встретилась с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максимом Сахневичем. На встрече речь шла о взаимодействии финансового ведомства с общественными организациями области, открытости областного бюджета, выполнении экологических программ . На ликвидацию несанкционированных свалок регион в этом году выделили более 6 млн рублей. На интерактивной карте, создаваемой общественниками, только в областном центре уже обозначено почти 3 десятка таких мест. Один из ведущих федеральных проектов Народного фронта - "Комфортная городская среда", основное условие которого - софинансирование из областного бюджета.
Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева: "Здесь для нас была, конечно, нагрузка, но вместе с тем справились. Естественно, мы заинтересованы в получении средств федерального бюджета дополнительно, чтобы очистить территорию нашего региона, чтобы дворы были красивыми, парки, скверы. Учитывая, что муниципальным образованиям за счет своих бюджетных средств не пришлось предусматривать эти деньги, они пришли к их бюджету дополнительно, то, конечно, они с энтузиазмом воспринимают этот проект".
Бюджет у нас программно - целевой, главное упор делается на результат и эффективность расходования средств. В этом году региональная казна профицитная, но дополнительные средства должны пойти на выплату государственного долга, поэтому деньги на создание комфортной городской среды на ближайшие годы нужно закладывать уже сейчас.
Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич: "Выделены колоссальные деньги государством и Мурманской областью. Мы говорим о том, что только федеральным центром выделено больше 200 млн рублей на комфортную среду. Естественно, выдел деньги и Мурманской областью. Вот эта программа "Комфортная городская среда" она не заканчивается 17-м годом, а именно в 2018 продолжится и будет выполняться до 22 года. Президент поставил задачу, мы ставим перед собой задачу, чтобы каждый двор, где люди изъявят желание изменить что-то в нем, он должен быть охвачен".
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