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03.05.2017 13:35

Система видеонаблюдения помогла сотрудникам Росгвардии задержать автомобильного вора

В полицию Мурманска обратился мужчина, который рассказал, что у него из автомобиля на одном из заправочных комплексов были похищены денежные средства и мобильный телефон. 

Получив от дежурного Центра оперативного управления нарядами информацию о краже, наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску незамедлительно проследовал к месту происшествия.
Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники Росгвардии выяснили, что один из автовладельцев, не закрыв свой автомобиль, отправился оплачивать бензин, чем и воспользовался злоумышленник, похитив из машины мобильный телефон и денежные средства в сумме 1500 рублей.
Установить личность злоумышленника удалось с помощью записей системы видеонаблюдения, как оказалось, подозреваемый хорошо знаком сотрудникам Росгвардии, поскольку ранее судим за имущественные преступления.
Выехав по адресу жительства подозреваемого, сотрудники ОВО задержали гражданина 1985 года рождения и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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