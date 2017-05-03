Система видеонаблюдения помогла сотрудникам Росгвардии задержать автомобильного вора

В полицию Мурманска обратился мужчина, который рассказал, что у него из автомобиля на одном из заправочных комплексов были похищены денежные средства и мобильный телефон.

Получив от дежурного Центра оперативного управления нарядами информацию о краже, наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску незамедлительно проследовал к месту происшествия.

Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники Росгвардии выяснили, что один из автовладельцев, не закрыв свой автомобиль, отправился оплачивать бензин, чем и воспользовался злоумышленник, похитив из машины мобильный телефон и денежные средства в сумме 1500 рублей.

Установить личность злоумышленника удалось с помощью записей системы видеонаблюдения, как оказалось, подозреваемый хорошо знаком сотрудникам Росгвардии, поскольку ранее судим за имущественные преступления.

Выехав по адресу жительства подозреваемого, сотрудники ОВО задержали гражданина 1985 года рождения и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.