Юные зрители театра кукол Мурманска создали мультфильм из геометрических фигур

В Мурманском областном театре кукол, 30 апреля, перед спектаклем «Три поросенка» педагог студии анимационного творчества «Яркое настроение» Оксана Собинина для зрителей театра провела мастер-класс по созданию мультфильма.

В этот раз ребята создавали мультипликацию из геометрических фигур!

Без сети Интернет многие уже не представляют своей жизни. В этом есть как плюсы, так и минусы. Но придя в театр на спектакль и мастер-класс, ребята узнали о приятных и полезных возможностях компьютерных программ!

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ