Спектакль «Горькая память войны» посмотрели более 2000 жителей Мурманской области

Мурманский областной театр кукол в преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершил гастроли по городам Мурманской области со спектаклем «Горькая память войны» (режиссер-постановщик: народная артистка РФ Тамара Волынкина).

«Горькую память войны» посмотрели более 2000 жителей Заполярья! Артисты Мурманского областного театра кукол посетили Заполярный, Никель, Апатиты, Африканду, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Кандалакшу! Восторженные отзывы, слезы и море эмоций! Спектакль никого не оставил равнодушным!

Театр считает своим долгом обращаться к теме прошедшей войны и Великой Победы. Поэтому в репертуаре красной нитью проходит спектакль «Горькая память войны», к которому у молодых актеров особое трепетное отношение.

Когда «Горькую память войны» смотрели ученики школ и гимназий Мурманска, реплики невнимательных зрителей очень быстро сменялись безмолвной тишиной. Школьники смотрели на минувшую войну глазами детей, переживших эту войну. Воспоминания о бомбежках, оккупации, голоде, расстрелах и смерти они слушали, затаив дыхание, и еле сдерживая слезы.

Во время Великой Отечественной войны погибли сотни тысяч детей. Будем помнить о них, и нашу память будем передавать от поколения к поколению.

Данные гастроли включены в график празднования памятных дат военной истории России Комитета по культуре и искусству Мурманской области на 2017 год, а также во всех комитетах по культуре муниципальных образований Заполярья.

Спектакль могут увидеть и жители города Мурманска с 4 по 7 мая на стационаре! В здании театра кукол по адресу Софьи Перовской 21А.

О спектакле:

В основу пьесы легли архивные материалы – письма детей, прошедших через весь ужас войны. Вместе с ними мы переживаем страх, боль, превозмогаем горе и потери. Но также мечтаем, смеемся, поем и верим в Победу!

В устах героев спектакля воспоминания обретают вторую жизнь, заставляя зрителей взглянуть на нынешний мир другими глазами.

Спектакль станет часом осознания, важным уроком для юных граждан нашей страны…

НА СТАЦИОНАРЕ (в здании театра, Мурманск, Софьи Перовской 21А):

4 мая - 13.00

5 мая - 16.00

6 мая - 10.30 и 13.00

7 мая - 12.00 и 14.30

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ