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03.05.2017 17:50

Читателям Мурманской областной научной библиотеки было представлено двухтомное издание Виктора Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без»

В Мурманской областной научной библиотеке прошла презентация книги Виктора Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». В мероприятии приняли участие бывшие руководители мурманских флотов, ветераны, рыбаки, журналисты, писатели и краеведы.

Виктор Сергеевич работал корреспондентом, редактором, главным редактором еженедельника «Рыбный Мурман», последний номер которого вышел в свет весной 2000 года.
Двухтомное издание «Рыбный Мурман в кавычках и без» известного журналиста Виктора Георги написано в жанре документально-публицистических хроник.
В книге дана панорама социально-экономической, политической жизни региона в самый важный и драматичный период развития нашей страны, период, в котором довелось жить и работать многим северянам. Второй том издания – рассказ о том, как входили в рыночные отношения, пытаясь остаться «на плаву», крупнейшие флота и предприятия отрасли: «Мурманрыбпром», «Севрыбпромразведка», судоверфь, рыбокомбинат и как первым акционировался «Севрыбхолодфлот».
Виктор Сергеевич рассказывает о специалистах рыбной отрасли, моряках, рыбаках, ветеранах и журналистах газеты «Рыбный Мурман».
Председатель Ассоциации прибрежных рыбопромышленных предприятий Анатолий Евенко, бывший руководитель флота «Севрыбпромразведка» Павел Виноградов отметили важность нового издания для объективной истории мурманского рыбопромышленного комплекса - одного из крупнейших в мире.
Внучка капитана Мурманского тралового флота Михаила Артамонова - Валентина Артамонова поделилась с автором редкой фотографией своей семьи. Александр Порцель, доцент кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета, дал высокую оценку новому изданию как источнику для научных исследований. Журналисты Николай Бакшевников и Ирина Алексеева рассказали о деловых и человеческих качествах своего коллеги по перу. 
С двухтомным изданием Виктора Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без» и другими книгами автора можно познакомиться в полнотекстовой электронной библиотеке «Кольский Север».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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