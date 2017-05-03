В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в серии краж из торговых точек

В полицию областного центра с заявлением о хищении денежных средств в сумме 11 тысяч рублей из магазина по улице Беринга обратилась его продавец. Женщина 1979 года рождения рассказала, что, придя утром на работу, обнаружила отсутствие наличных в кассе.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение магазина ночное время путем взлома входной двери. С места происшествия, куда выехала следственно-оперативная группа, были изъяты следы пальцев рук и обуви. По факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования оперативникам удалось установить причастность предполагаемого злоумышленника к еще нескольким аналогичным эпизодам.

Так, из торгового павильона, расположенного по ул. Радищева путем пролома нижней части входной двери он похитил денежные средства в сумме свыше 2 тысяч рублей и две пачки сигарет, принадлежащие частному предпринимателю 1964 года рождения. Кроме того, из торгового павильона по ул. Буркова также путем пролома нижней части входной двери подозреваемый похитил денежные средства в сумме около 3 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска октябрьского отдела полиции УМВД России по г. Мурманску установили и совместно с нарядом вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в серии краж. Им оказался 22-летний мурманчанин, неработающий, ранее судимый за имущественное преступление.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, часть похищенного изъята. По фактам краж в отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время установлено 4 эпизода его противоправной деятельности, оперативники проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области