В Мурманске гимназисты превратили класс в «город» без нарушения Правил дорожного движения

В рамках работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области провели беседу-игру с учащимися 6 класса гимназии № 9 областного центра.

Представитель областного управления ГИБДД говорила со школьниками об ошибках, совершаемых пешеходами, об основных причинах ДТП и их возможных последствиях. Гимназисты решили присоединиться к социальной кампании «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!», которая проходит сейчас на территории всей страны.

Дети вместе с инспектором заполнили специальный плакат, при этом ребята подошли к заданию творчески. Класс превратился в город, а ученики по рядам разделились на социальные группы – пожилые люди, молодые родители, подростки и водители. Каждая из «групп» пыталась ответить на главный вопрос компании: «Почему нам не стоит спешить на дороге?». Для того, чтобы ребята лучше поняли, почему каждому из «горожан» нужно быть аккуратнее на дороге, каждая причина была записана на доске для общего обсуждения.

В завершение встречи заполненный ответами плакат повесили в уголок Безопасности дорожного движения класса в качестве постоянного напоминания. Инспектор ГИБДД подарила гимназистам памятки и красочные закладки.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ГИБДД УМВД России по Мурманской области)