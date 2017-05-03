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03.05.2017 16:50

Ко Дню Победы электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась номерами фронтовой газеты «Северная вахта»

В электронной библиотеке «Кольский Север» появились 89 оцифрованных номеров газеты «Северная вахта» за 1941 год. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Мурманской областной научной библиотеки и Военно-морского музея Северного флота Министерства обороны Российской Федерации.

«Северная вахта» - ежедневная краснофлотская газета Беломорской военной флотилии, входившей в состав Северного флота в годы Великой Отечественной войны. Первый номер издания вышел 2 сентября 1941 года.
Беломорская военная флотилия защищала морские коммуникации и побережье в Белом море, восточной части Баренцева моря и Арктике. Экипажи и воинские части обеспечивали проводку союзных конвоев.
Газета «Северная вахта» мобилизовывала воинов-североморцев на упорную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, рассказывала о подвигах защитников нашего края и опыте лучших экипажей. В ней публиковали очерки, репортажи и статьи такие известные советские писатели, как Юрий Герман и Владимир Беляев.
Цифровые копии «Северной вахты», а также других газет периода Великой Отечественной войны доступны в электронной библиотеке «Кольский Север».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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