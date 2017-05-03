Сотрудники УФСИН предотвратили доставку в колонию запрещенных веществ

Сотрудниками ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 во время досмотра посылки, поступившей осужденному от гражданки, проживающей в городе Ковдор, была обнаружена и изъята банная мочалка в виде перчатки со следами пропитки белого цвета.

Служебная наркорозыскная собака своим поведением дала основание полагать, что в подозрительном предмете гигиены может находиться вещество наркотического происхождения.

В учреждение были вызваны сотрудники полиции МО МВД России «Оленегорский». В настоящее время проводится проверка, вещество отправлено на экспертизу.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области