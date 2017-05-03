Начинающих предпринимателей Мурманской области приглашают на тренинг-семинар «Успешный стартап в бизнесе»

14 мая в Мурманске состоится тренинг-семинар для начинающих предпринимателей «Успешный стартап в бизнесе».

К обсуждению предложены следующие вопросы: Стартапы, какие они бывают; Условия превращения стартапа в зрелый бизнес; Ключевые этапы успешного стартапа. Проблемные места на начальной стадии жизненного цикла бизнеса; Основные составляющие стартапа: от бизнес-идеи к реальному плану действий; Типичные ошибки и классические риски при реализации стартапов; Внешнее финансирование: типы инвесторов и как на них выйти.

В рамках мероприятия участники получат навыки планирования и анализа бизнеса на раннем этапе развития, найдут пути решения трудностей, определят точки роста собственного бизнеса.

Тренинг-семинар состоится в рамках ежегодных Дней предпринимательства Мурманской области, организатором выступает Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Заявки принимаются по телефону (8152) 47-30-47 или по электронной почте: nlp-pilot@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, место работы или учебы.

Тренинг-семинар для начинающих предпринимателей «Успешный стартап в бизнесе» состоится 14 мая в 12.00 в ДК железнодорожников (г. Мурманск, ул. Октябрьская, 13, III этаж).

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /