В Мурманской областной научной библиотеке состоялся областной семинар «Сайт как представительство библиотеки в интернете: создание, содержание, навигация». В работе семинара приняли участие специалисты государственных и муниципальных библиотек, сотрудники областных учреждений культуры, занимающиеся технической и информационной поддержкой сайтов своих учреждений.

Специалисты обсудили проблемы создания, поддержки, качества и эффективности библиотечных сайтов. Участники встречи познакомились с новыми версиями сайтов муниципальных библиотечных систем Ковдорского и Печенгского районов и рассмотрели особенности информационного наполнения сайтов детских библиотек.

В рамках мероприятия были представлены проекты: «Мурманск на ладони» Центральной детской библиотеки Мурманска, детская страничка сайта Североморской Централизованной библиотечной системы, детская страничка сайта Мончегорской библиотеки и информационные ресурсы сайта Централизованной библиотечной системы Оленегорска.

Специалисты областной научной библиотеки представили участникам встречи новый цифровой ресурс - интерактивную карту «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области