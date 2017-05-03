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03.05.2017 12:30

Мурманские кадеты готовятся представить Следственный комитет и Мурманскую область на XII Всероссийском военно-патриотическом слете кадетских классов общеобразовательных учреждений РФ, посвященном 75-летию окончания Битвы за Москву и 870-летия Москвы

В конце ноября 2016 года команда 10 «А» кадетского класса имени Александра Невского МБОУ Лицей №2 г. Мурманска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области стала победителем в общекомандном зачете областного слета кадетских классов Мурманской области, в котором приняли участие более 80 обучающихся кадетских школ, корпусов и классов региона.

Победителям предоставлено почетное право представлять Следственный комитет и Мурманскую область на  XII Всероссийском военно-патриотическом слете кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвященном 75-летию окончания Битвы за Москву и 870-летия Москвы, который пройдет в период с 12 по 18 мая 2017 года в Московской области.
В состав команды вошли кадеты 10 «А» класса неоднократные победители и призеры различных военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных и творческих мероприятий: Веткина Мария, Дубовицкая Вера, Карандашева Александра, Нестерова Татьяна, Хвалина Александра, Лыткин Игорь, Завгородний Виктор, Терещенко Павел, Кришталь Иван и Михайлец Александр.
Программа Слета будет очень насыщенной, кадетам придется продемонстрировать как свою строевую выправку и физическую подготовку, так и интеллектуальные возможности.  Ребята примут участие в военно-спортивной игре «Тяжело в учении – легко в бою», спортивных соревнованиях по нормативам ГТО, конкурсе строя и песни, символики и атрибутики кадетских классов; интеллектуальных состязаниях по общеобразовательным предметам, блиц-турнире по шахматам и даже в соревновании по сборке кубика Рубика.
Несмотря на большую учебную нагрузку, занятость в кружках и секциях члены команды активно готовятся к предстоящему Слету. Всестороннюю помощь ребятам в подготовке совместно с педагогами Лицея оказывают сотрудники следственного управления.
Желаем нашим кадетам успехов и с нетерпением будем ждать их победного возвращения домой.


СУ СК РФ по Мурманской области 
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