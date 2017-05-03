Житель города Гаджиево ЗАТО Александровск предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Гаджиево, 1977 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе предварительного следствия установлено, что 01 апреля 2017 года в одной из квартир в городе Гаджиево ЗАТО Александровск мужчина, будучи недовольным законными действиями участкового уполномоченного полиции ОМВД России по ЗАТО Александровск, прибывшего по вызову супруги обвиняемого о семейно-бытовом дебоширстве, с силой нанес ему один удар кулаком руки в голову.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.



СУ СК РФ по Мурманской области