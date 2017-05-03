В Мурманской областной научной библиотеке состоялась акция «Марш парков» в рамках Международной ежегодной акции, призванной объединить всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки особо охраняемых природных территорий – заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы.

В этом году «Марш парков» проходит под девизом «Заповедной России сто лет» – он приурочен к созданию на территории России первого заповедника – Баргузинского.

В Мурманской области немало особо охраняемых природных территорий: заповедники Лапландский, Кандалакшский и Пасвик, имеющие федеральное значение, 72 объекта регионального значения.

Руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера, член Русского ботанического общества Ольга Петрова рассказала участникам акции об охране природы. Северяне также познакомились с деятельностью Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области в сфере охраны окружающей среды, прослушав выступление ведущего специалиста ведомства Дарьи Любавиной. Ярким событием акции стала демонстрация фильма «Хранители Севера» о невероятной и загадочной природе Мурманской области.



Участники встречи проверили свои знания в викторине «Заповедный мир». Самые внимательные и активные получили памятные сувениры от библиотеки.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /