Более 15000 школьников Мурманской области приняли участие во Всероссийских проверочных работах

В апреле 2017 года более пятнадцати тысяч школьников Мурманской области приняли участие во Всероссийских проверочных работах. Участие в них школ в 4 классах является обязательным, а в 5, 10 и 11 классах проходит в режиме апробации.

В рамках проверок школьники выполнили диагностические работы по русскому языку, математике и окружающему миру – в 4 классах; по русскому языку, математике, истории и биологии – в 5 классах; по географии – в 10 классах; по географии, физике, химии – в 11 классах.

За ходом процедуры проведения Всероссийских проверочных работ в лицее имени В.Г. Сизова, мурманской школе № 41 и Североморском кадетском корпусе было организовано наблюдение сотрудниками и экспертами Министерства образования и науки Мурманской области. Оно обеспечило конфиденциальность контрольных измерительных материалов на всех этапах от момента получения материалов до окончания выполнения работ, порядок в аудиториях в ходе выполнения обучающимися проверочных работ и объективность их оценивания.

В мае работы по биологии и истории будут писать учащиеся 11 классов. Содержание и уровень заданий для 11 класса учитывают то обстоятельство, что выполнять эти работы предстоит выпускникам, не планирующим сдавать ЕГЭ по соответствующему предмету. «Поэтому во Всероссийские проверочные работы будут включены для проверки наиболее значимые и важные для общеобразовательной подготовки выпускников элементы по каждому учебному предмету, в том числе необходимые каждому гражданину знания по истории России, представления о здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных процессах и явлениях», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, региона, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Выставлять отметки учащимся за выполнение Всероссийских проверочных работ школам не рекомендуется. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /