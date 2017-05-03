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03.05.2017 12:00

Парад Победы. Первые репетиции уже сегодня. Торжественный марш. Механизированная колонна

Сегодня в областном центре репетиция военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начало в 20:00. В центре перекроют движение всех видов транспорта. Военнослужащие - больше 4 тысяч человек - представители всех видов сил Северного флота, в том числе женщины-военнослужащие, проследуют по проспекту Ленина торжественным маршем. В механизированной колонне - 50 единиц - артиллерийская установка СУ-100, советские автомобили, танки, современная техника - установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и береговой ракетный комплекс "Бастион". Ну, а уже в эти минуты - репетиция парада Победы во флотской столице. Там работает мой коллега - Артём Дашевский. 

Артем Дашевский: "Добрый день, Елена. Особенность флотской столицы - здесь военные из года в год репетируют утром. По приморской площади стройными коробками прошли военнослужащие надводных кораблей Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил. Впереди знаменосная группа. Четкий и слаженный шаг. К параду Победы участники начали готовиться чуть ли не с новогодних праздников. 9 мая в параде здесь примут участие больше 300 моряков-североморцев. По традиции к ним присоединится "Бессмертный полк". Что касается новшеств, в этом году в Парадах во флотской столице и в Мурманске впервые примут участие юнармейцы. Ученики 6-11 классов оттачивают мастерство парадного шага, отрабатывают строевые приемы".
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