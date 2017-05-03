Веселые конкурсы и эстафеты. Мурманчане приняли участие в спортивном семейном празднике "Мы вместе!"

Любовь Дубова.

"Мы вместе!" Спортивный праздник для замещающих семей. На арене легкоатлетического манежа - 13 команд. В программе - веселые конкурсы и эстафеты. И победа в них - совсем не главное. Главное - польза для здоровья.

Перед стартом - традиционная разминка "со звездой". В роли инструктора - серебряный призер олимпийских игр в Афинах Лариса Круглова.

Председатель комитета по образованию, культуре и делам молодежи Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") региональный координатор партийного проекта "Детский спорт" Лариса Круглова: "Здоровый образ жизни начинается с культуры в семье, когда вся семья занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. И, конечно же, вся страна наша будет здоровая, крепкая, сильная, и мы всегда достигнем того, чего ходим в этой жизни".

Спортивный праздник - для замещающих семей. Их в Мурманской области более 800. На арене легкоатлетического манежа 13 команд по четыре человека в каждой. В программе - веселые состязания, в которых победа совсем не главное.

Участник спортивного праздника "Мы вместе!" Богдан Соколов:

"Один - это скучно, один - это хило. Семья - это круто! Семья - это сила!"

Участник спортивного праздника "Мы вместе!" Елизавета Чекашева: "В принципе, ради детей, мне кажется, мы и ходим на эти мероприятия, потому что им очень нравится. Мы чувствуем, что нас всех это объединяет, что у нас есть что-то общее и мы чувствуем, что мы не одни, мы все вместе".

Спортивный праздник "Мы вместе!" проводится в рамках партийных проектов "России важен каждый ребенок" и "Крепкая семья". Они успешно реализуются в Мурманской области на протяжении уже нескольких лет.

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области, региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Светлана Виденеева: "Это живой, настоящий проект, проект в котором живут люди, в котором о людях заботятся. Проект, который сами люди и создают, и сами участвуют".

Таких по-настоящему семейных праздников на Кольском Севере немало. Организуются совместные культпоходы, "круглые столы" и творческие мастерские.