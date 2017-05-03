Областной центр готовится к празднованию 72-й годовщины Великой Победы. На улицах появились баннеры с изображениями работ лауреатов конкурса "Рисунок Победы"

Андрей Зайцев.

Областной центр к 9 Мая украшают. Проспекты, улицы, парки, скверы, дороги. Праздничный интерьер всюду. Это красочные иллюстрации того, что страна-победитель помнит, чтит своих героев и не забудет их подвиг. На баннерах, как и обещали городские власти, разместили изображения работ лауреатов конкурса "Рисунок Победы".

Лауреат конкурса "Рисунок Победы" Денисия Фургаса: "Этот рисунок я посвятила своей прабабушке Икабаевой Анастасии Ивановне. Она была участницей Великой Отечественной войны. Она была пулемётчицей. Ею было уничтожено 28 объектов".

Украсили Мурманск и тематическими объектами. В их числе - стилизованные световые и несветовые конструкции, стенды с символикой празднования Дня Победы, фигуры.

Заместитель директора МУ "Мурманские городские парки и скверы" Наталья Павлюк: "Хотелось бы попросить жителей, гостей Мурманска бережно относиться к имуществу города, хранить всё, что мы с такой любовью устанавливаем для нашего города".