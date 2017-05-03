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03.05.2017 11:30

В Мурманске состоялись соревнования юных заполярных альпинистов и скалолазов

Любовь Дубова.

Сила, тактика, адреналин. Соревнования юных заполярных альпинистов и скалолазов. Второй открытый кубок центра дополнительного образования "Лапландия". Состязания - к Дню Победы. Свои умения на скалодроме показали 30 участников. В гостях у мурманчан ребята из Апатитов и Кандалакши. Серия коротких трасс. Не простых. Искусственный рельеф по ощущениям, как настоящие скалы.
Главный судья соревнований, педагог дополнительного образования центра "Лапландия" Алла Курдий: "Здесь в зале не скажешь, что это красиво, а если это на природе, если это в горах, это такая красота, глаз не оторвать. Дети с удовольствием ходят, потому что мы не только стендами занимаемся, вот, видите - специальное снаряжение. Что альпинист, что скалолаз должен уметь подняться, занять станцию, спуститься".
Участник соревнований (г. Мурманск) Алексей Василевский: "Тут страховка, тут не страшно, а там высота гораздо больше".
Соревнования на открытом воздухе, как говорят скалолазы, в условиях естественного рельефа, проводят несколько раз в год. В Хибинах, например. В сентябре - состязания в районе Абрам-мыса.
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