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03.05.2017 11:20

Паратеатральный жанр. Северяне посмотрели спектакль -импровизацию "Выкрутасы" от мурманского Арктического театра

Любовь Дубова.

Магия, шоу, искусство. Спектакль-импровизация "Выкрутасы" от мурманского Арктического театра. Постановка - сюрприз не только для зрителей, но и для самих артистов. Полуторачасовая программа - это множество ситуаций и ролей. Идеи для следующего эпизода поступают прямо из зала. Импровизация - паратеатральный жанр.
Режиссер Арктического театра Евгений Гоман: "Когда мы это начинали, и еще в Мурманске никто не занимался этим направлением, люди приходили неподготовленные. Они просто приходили на что-то новое. И мы, начиная с первых "Выкрутасов", полностью убедились, что это совершенно потрясающее занятие как для зрителей, так и классная тренировка для актеров".
Каждый показ - большая работа, требует не только актерских навыков, но и опыта. Для Мурманска импровизация - ноу-хау. Артисты брали уроки у норвежских коллег и наших - российских - из Санкт-Петербурга и Вологды, где подобные комедийные проекты не в новинку. В итоге, постановка "Выкрутасы" проходит всегда живо и весело. Каким будет следующий спектакль - зависит от зрителей.
Актриса Арктического театра Анастасия Рясная: "Арктический театр интересен во всем. Потому что это необычно, это ново, это новый театр, и поэтому нам есть что показать и мы всегда ищем какие-то новые формы, мы экспериментаторы, я считаю".
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