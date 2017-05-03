Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан на праздничный концерт, посвященный Дню Победы

В преддверии Дня Победы 5 мая в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) состоится праздничный концерт.

Артисты исполнят для зрителей свои лучшие танцевальные и вокальные номера: североморский ансамбль «Мастерок» и мурманский ансамбль эстрадного танца «Форсаж» подарят хореографическую композицию «Катюша», участники вокального ансамбля «Цветные сны» прочитают стихотворения. Песня «Спасибо!» прозвучит в исполнении мурманского коллектива эстрадной песни «New stars» и североморского вокального ансамбля «Прямая связь».

В концертной программе также примут участие ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль бального танца «Ониона» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, ансамбль классического танца «Снежинка» Центра дополнительного образования «Лапландия», североморский хореографический ансамбль «Каблучок» и солисты ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, Екатерина Ефремова из Мурманской областной филармонии и народный артист России Игорь Шипков из Санкт-Петербурга.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области