Портал Мурманской области «Открытый электронный регион» теперь «ВКонтакте»

У портала Мурманской области «Открытый электронный регион» появилась публичная страница в социальной сети «ВКонтакте».

В новостной ленте публичной страницы портала размещается информация о публикуемых органами власти проектах законов и нормативных правовых актов, анонсируются опросы и анкетирование, публикуются уведомления об изменениях и обновлениях наборов открытых данных.

Со страницы можно зайти на разделы портала «Открытый электронный регион», принять участие в обсуждениях, пройти опросы, опубликовать собственную инициативу.

Подписаться на публичную страницу портала Мурманской области «Открытый электронный регион» может каждый пользователь социальной сети «ВКонтакте».

/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /