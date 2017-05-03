В Мурманске школьники на конкурс Почты России «Лучший урок письма» написали творческие работы, посвященные предстоящему празднованию Дня Победы

Сотрудники Почты России провели открытый урок письма в 3б классе средней общеобразовательной школы № 49 города Мурманска.

Основной темой занятия был выбран предстоящий праздник – День Победы. В ходе урока почтовики побеседовали со школьниками об истории и традициях эпистолярного жанра, о важной человеческой роли письма в годы войны. Кроме того, во время урока обсуждались и перекликающиеся темы: «Есть такая профессия – Родину защищать…», «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи», «Поколение неравнодушных: горячее сердце». Многие ребята принесли из дома черновики с семейными историческими фактами, фотографии наград и портретные снимки прадедушек, прабабушек и других родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Работы школьников были увлеченными и очень вдумчивыми.

После урока школьники передали свои письма почтовикам для жюри регионального этапа конкурса Почты России «Лучший урок письма».

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.

Информационная справка

Мурманский филиал – самый северный из филиалов Почты России. В его состав входят 3 почтамта – Апатитский, Кольский и Мурманский. На территории области расположено 151 отделение почтовой связи, 3 почтамта и 3 передвижных почтовых отделения. В областном центре услуги почтовой связи оказывают 33 почтовых отделения.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» – проводится ежегодно с 2002 года. Организаторами конкурса являются Почта России, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России и Учительская газета.

Партнерами конкурса выступают Министерство обороны России, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Комитет Государственной Думы РФ по образованию и науке, Роскосмос, Фонд социально-культурных инициатив, Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра, Московский дом соотечественника, ПАО «Почта Банк», Союз писателей России, Союз журналистов России, Союз ветеранов России, Всероссийское педагогическое собрание, Российская государственная детская библиотека.

Информационную поддержку оказывают медиахолдинг «Звезда», журналы «О, русская земля», «Юный художник», «Классный журнал».