ОБ ДПС разыскивает водителя и очевидцев ДТП в городе Мурманске

16 апреля около 22.30 в районе дома № 18 по ул.Скальной (нерегулируемый пешеходный переход) неустановленный водитель неустановленного автомобиля, допустил наезд на пешехода-девушку 1997 г.р. В результате ДТП пешеход получила травмы.

Убедительно просим водителя и очевидцев происшествия обратиться в группу по ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД для дачи пояснений по данному факту по тел.: 40-79-66 или 42-18-45 (дежурная часть).

Просим водителей заранее снижать скорость и быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, учитывать дорожные и метеорологические условия. Напоминаем пешеходам об обязанности убеждаться в безопасности перед началом и во время перехода проезжей части.