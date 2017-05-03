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03.05.2017 14:30

В Кандалакше сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже велосипедов

В полицию Кандалакши с заявлением о краже имущества обратились двое жителей Кандалакши. По словам заявителей, в дневное время из подъезда дома, в котором они проживают, были украдены велосипеды стоимостью 13 тысяч и 8 тысяч рублей.

Заявители пояснили полицейским, что велосипеды были оставлены ими на лестничной площадке без должного присмотра. Сотрудниками уголовного розыска были опрошены возможные очевидцы преступления, но установить местонахождение злоумышленника по горячим следам не удалось.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны подростки 2000 и 2001 годов рождения. Несовершеннолетние признались в совершении кражи и рассказали полицейским, что зная, что в подъезде на лестничной площадке стоят велосипеды, не пристегнутые противоугонными тросами, они решили взять их, чтобы покататься. Позже подростки решили не возвращать велосипеды на место. Чтобы скрыть следы преступления, рамы велосипедов ребята перекрасили.

По факту кражи в отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. За содеянное их может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Похищенное имущество изъято. В настоящее время подросткам избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

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