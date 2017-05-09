9 мая – День Победы

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с 72-й годовщиной Великой Победы!

В этот день мы с особой остротой вспоминаем все радости и скорби, которые выпали нашему народу в годы Великой Отечественной войны. Мы склоняем головы в знак уважения перед тяжелейшими испытаниями, через которые прошли миллионы наших сограждан. Восхищаемся величием духа и беспримерным героизмом, продемонстрированными ими!

Тяготы и лишения, которые испытывали солдаты на передовой и мирные жители в тылу, стали частью судеб каждого человека и всей нашей страны. Здесь, на Кольском полуострове, они усугублялись суровым заполярным климатом. Но не дрогнули наши отцы, деды и прадеды перед лицом жестокого и опасного врага, отстояли родную землю и право на счастливое будущее. Низкий поклон всем, кто сражался, работал, жил ради Великой Победы!

Сегодня наша священная обязанность перед теми, кто ходил в атаку, торпедировал вражеские корабли и бомбил переправы, кто стоял у станка, трудился в поле и выходил в море на рыбацких судах, – защитить от искажения и поругания память о великой битве, неслыханных жертвах и Великом Подвиге. Правда и память о той войне, передаваемые от отцов сыновьям, от дедов внукам, станут залогом того, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам чистого неба, мира и счастья в ваших семьях!

С Днем Великой Победы!



Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин