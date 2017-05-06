В Мурманске осужден пенсионер, причинивший инвалиду 2 группы тяжкий вред здоровью

Заместителем прокурора Мурманской области Юрием Дюжевым в Ленинском районном суде г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке при согласии подсудимого с предъявленным обвинением.

Северянин признан виновным в том, что в ночь с 23 на 24 января 2017 года, находясь по месту своего жительства в г. Мурманске в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес потерпевшей, являющейся инвалидом 2 группы, два удара ножом в живот и один удар в локоть, чем причинил ей тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни. С места преступления потерпевшая была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи.

Приговором суда мужчине, ранее не судимому, пенсионеру по старости, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с виновного денежных средств, затраченных на лечение потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области