В апатитском следственном изоляторе выступил мурманский хор ветеранов

В минувшие выходные в рамках Областного фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны» следственный изолятор №2 посетил народный самодеятельный коллектив Хор ветеранов «Встреча друзей» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М.Кирова.

Ветераны дали концерт для сотрудников изолятора и осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения, в программе которого прозвучали известные песни: «Баллада о знамени», «А волны и стонут и плачут, и плещут о борт корабля...», «Синяя вечность», «Сегодня праздник у девчат», и др.

По словам сотрудника группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными СИЗО-2 Евгения Тимофеева, выступление ветеранов никого из зрителей не оставило равнодушным. По окончании концерта в знак благодарности осужденные подарили коллективу хора изготовленного в технике оригами белого лебедя как символ чистоты и милосердия.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области