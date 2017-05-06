В Мурманске состоится II региональный слет Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»

11 мая 2017 года в 12.00 на базе Дома детского творчества им. А. Бредова состоится II региональный слет Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

По итогам проведения II регионального слета движения «Юнармия» будет сформирована делегация Мурманской области для участия в II Всероссийском слете движения «Юнармия», который состоится 27 мая 2017 года в г. Москва. В состав делегации войдут 3 представителя регионального движения «Юнармия».

Министерство образования и науки Мурманской области