"Озорная весна". Праздничный концерт вокального ансамбля "Цветные сны" в ДК им. Кирова

Кирилл Коган.

"Озорная весна" в областном ДК Кирова. Праздничный концерт вокального ансамбля "Цветные сны". В коллективе - больше 20 ребят - к выступлению подошли со всей ответственностью. Репетировали почти год - программа большая. В исполнении - песни о маме, дружбе, детстве, окружающем мире. В концерте также приняли участие цирк "Комплимент" и ансамбли бального танца "Ювента" и "Ониона".

Заведующая отделом по работе с коллективами художественной самодеятельности областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова Оксана Береснева: "Это отчетный концерт, в течение года они выступали, проводили концерты и участвовали в мероприятиях ДК Кирова, были выступления осенью, а это отчетное выступление для родителей, где дети показывают, чего они достигли за целый год".







