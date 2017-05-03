Магия, шоу, искусство. Спектакль-импровизация "Выкрутасы" от мурманского Арктического театра

Любовь Дубова.

Постановка - сюрприз не только для зрителей, но и для самих артистов. Полуторачасовая программа - это множество ситуаций и ролей. Идеи для следующего эпизода поступают прямо из зала. Импровизация - паратеатральный жанр.

Режиссер Арктического театра Евгений Гоман: "Когда мы это начинали, и еще в Мурманске никто не занимался этим направлением, люди приходили неподготовленные. Они просто приходили на что-то новое. И мы, начиная с первых "Выкрутасов", полностью убедились, что это совершенно потрясающее занятие как для зрителей, так и классная тренировка для актеров".







